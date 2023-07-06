"القحطاني": أوراق "الجنكة" تفيد الدورة الدموية وتُحَسّن جريان الدم باتجاه الدماغ

قال أستاذ علم العقاقير وخبير الأعشاب الدكتور جابر القحطاني: إن نبات الجنكة عبارة عن شجرة كبيرة، والجزء المستخدم منها الأوراق والبذور، وتحتوي الأوراق على مركّب Ginkgolide، وهو المركّب الذي يعزى إليه التأثير الدوائي.
وأوضح القحطاني أن الأوراق تفيد في علاج أمراض الدورة الدموية وبشكل خاص في تحسين جريان الدم باتجاه الدماغ.
وتابع: أثبتت الدراسات أنه يمكن لمركّب Ginkgolide أن يساعد على علاج حالات عدم الانتظام الشديد لنبضات القلب.
ولفت إلى أن المركّب يقوم بعلاج تصلب الشرايين في الدماغ وخاصة عند المتقدمين في السن، وتُستخدم خلاصة الأوراق في علاج أمراض الدوالي والبواسير وقرحات الساق.