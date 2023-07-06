"القحطاني": أوراق "الجنكة" تفيد الدورة الدموية وتُحَسّن جريان الدم باتجاه الدماغ

قال أستاذ علم العقاقير وخبير الأعشاب الدكتور جابر القحطاني: إن نبات الجنكة عبارة عن شجرة كبيرة، والجزء المستخدم منها الأوراق والبذور، وتحتوي الأوراق على مركّب Ginkgolide، وهو المركّب الذي يعزى إليه التأثير الدوائي.