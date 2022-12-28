احذروا.. الوزن الزائد يشكل ثقلًا إضافيًّا على القلب والأوعية الدموية

وتقول: "السمنة هي علامة بصرية لمشكلات مركزية داخل الجسم. الدهن يشير إلى مشكلات. والسمنة مرض شديد الإعاقة، ويمكن أن تكون غير معقدة، أو ضمن مجموعة أمراض - مرض السكري، ارتفاع مستوى ضغط الدم،. ويمكن أن تكون سببًا أو نتيجة للإصابة بأمراض أخرى".