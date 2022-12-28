احذروا.. الوزن الزائد يشكل ثقلًا إضافيًّا على القلب والأوعية الدموية

أعلنت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الوزن الزائد يشكل ثقلًا إضافيًّا على القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.
وتكشف الخبيرة في مقابلةٍ مع صحيفة "إزفيستيا" أسباب السمنة وكيفية التخلص من الوزن الزائد.
وتقول: "السمنة هي علامة بصرية لمشكلات مركزية داخل الجسم. الدهن يشير إلى مشكلات. والسمنة مرض شديد الإعاقة، ويمكن أن تكون غير معقدة، أو ضمن مجموعة أمراض - مرض السكري، ارتفاع مستوى ضغط الدم،. ويمكن أن تكون سببًا أو نتيجة للإصابة بأمراض أخرى".
ووفقًا لها: غالبًا ما تكون السمنة ناتجة عن قلة النشاط البدني، ونمط الحياة الخامل، وتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية؛ ما يؤدّي إلى اختلال توازن محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي واحتياجات الجسم من الطاقة.