دراسة تمتد 34 عامًا: الإفطار المبكر مؤشر لصحة جيدة وعمر أطول

وبيّن أن النتائج أظهرت أنه كلما تقدم الإنسان في العمر تأخر موعد إفطاره بمعدل (8 دقائق) كل عشر سنوات، وأن تأخير الوجبة مرتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة (11%). كما أوضحت الدراسة أن الاكتئاب والقلق من العوامل التي تؤدي إلى تأخير الإفطار، إضافةً إلى مشاكل صحة الفم والأسنان.