دراسة تمتد 34 عامًا: الإفطار المبكر مؤشر لصحة جيدة وعمر أطول

كشف البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، عن نتائج دراسة علمية حديثة تؤكد أهمية تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر من اليوم.
وأوضح باهمام أن الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Communications Medicine، تُعد الأطول من نوعها؛ إذ تابعت (2945) شخصًا من كبار السن على مدى (34 عامًا) (1983 – 2017).
وبيّن أن النتائج أظهرت أنه كلما تقدم الإنسان في العمر تأخر موعد إفطاره بمعدل (8 دقائق) كل عشر سنوات، وأن تأخير الوجبة مرتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة (11%). كما أوضحت الدراسة أن الاكتئاب والقلق من العوامل التي تؤدي إلى تأخير الإفطار، إضافةً إلى مشاكل صحة الفم والأسنان.
وأشار باهمام إلى أن الرسالة الأبرز التي خلصت إليها الدراسة هي أن الإفطار المبكر يُعد مؤشرًا بسيطًا وفعالًا على الصحة العامة لكبار السن. كما شددت النتائج على أن الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات يساعد في الشيخوخة الصحية، وأن توقيت تناول الطعام يرتبط بالساعة البيولوجية للجسم.
وأكد أن الإفطار المبكر يساهم في إطالة العمر بمشيئة الله، لافتًا إلى أن النصيحة الطبية الأهم هي: “حافظ على موعد ثابت ومبكر لتناول الإفطار من أجل صحة أفضل وعمر أطول”.