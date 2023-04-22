"العزلة وانعدام الطعام".. ماذا تقول مقارنة الأذى الجسدي في 8 ساعات؟!

وكان اختبار العالم الحقيقي أيضًا هو المكان الذي أظهر فيه أولئك الذين يعيشون بمفردهم والأكثر اجتماعية تأثرًا، وانخفضت مستويات الطاقة المبلغ عنها في الأيام التي تفاعلوا فيها مع عدم وجود أي شخص، مقارنة بالأيام مع بعض التفاعلات الاجتماعية القصيرة، وهو تأثير لم يُلاحظ في المشاركين الأقل اجتماعيًّا.