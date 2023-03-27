استشاري: لهذا تحدث التخمة في رمضان.. وتقسيم الطعام أهم وسائل العلاج

وتابع "الذيابي": يسهم المضغ الجيد للطعام على الوقاية من التخمة بالإضافة لتسهيل الهضم في المعدة، وينصح بتقليل الأطعمة الدهنية واستبدالها بالمشوية، مع تجنب الحلويات بعد الإفطار مباشرة، وينصح بشرب الماء بعد تناول الوجبة من نصف ساعة إلى ساعة، مع الحرص على ممارسة الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة، لتعزيز عمل الجهاز الهضمي".