"توابع وباء كورونا".. اكتئاب وقلق والأمراض العقلية تفتك بمليار شخص!

ويقول يحيى عبدالمؤمن، وهو خبير سابق لدى منظمة الصحة العالمية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه في الأشهر الستة الأولى لانتشار "كوفيد-19" لم تكن لأحد معلومات وافية عن كيفية التعامل مع الفيروس الشرس، إذ كان لذلك الأثر الشديد على الناس الذين وضعوا تحت ضغط نفسي غير مألوف، مشيرًا إلى أن قرارات الإغلاق خلقت حالة من الانعزال وباتت الناس تخاف من بعضها.