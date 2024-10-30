أستاذ عقاقير: "المُرة" أحد أهم الأعشاب المُنتشرة طبيًّا في جميع دساتير الأدوية العالمية

قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني: إن المُرة هي أحد أهم الأعشاب المُنتشرة طبيًّا في جميع دساتير الأدوية العالمية، ولها عدة استعمالات داخلية وخارجية.
وأوضح أن من أهمّ الاستعمالات الداخلية لـ"المُرة" هو: استخدامها للنزلات الشعبية، والسعال المزمن، وعسر التنفس، والتهابات المثانة، وعسر الهضم، وقرحات المعدة والأمعاء.
وأضاف: الاستعمالات الخارجية هي لعلاج القرحات، والجروح، والحروق، والقوباء، وحب الشباب، والتهابات اللثة.
وأشار "القحطاني" إلى أنه يوجد مستحضر من "المُرة" مقنن على شكل كبسولات، أو أكياس جاهزة للاستخدام، ومتوفرة في الصيدليات، ومحلات المكملات الغذائية مثل سوليندا، وغيرها.