أستاذ عقاقير: "المُرة" أحد أهم الأعشاب المُنتشرة طبيًّا في جميع دساتير الأدوية العالمية

وأشار "القحطاني" إلى أنه يوجد مستحضر من "المُرة" مقنن على شكل كبسولات، أو أكياس جاهزة للاستخدام، ومتوفرة في الصيدليات، ومحلات المكملات الغذائية مثل سوليندا، وغيرها.