حتى تتقلب في فراشك.. دراسة: هذه الأجزاء من الدماغ تظل "في حالة تأهب" أثناء النوم

إذا تساءلت كيف تتحرك وتتقلب في الفراش أثناء نومك، فالإجابة جاءت مع دراسة أمريكية جديدة، كشفت أن المناطق الحسية والحركية تبقى نشطة أثناء النوم وتستمر في استهلاك الطاقة، وأن هذا يحدث بينما يُعيد الدماغ تنظيم نشاطه، واستخدامه للطاقة، وتدفق الدم أثناء النوم،
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، تابع الباحثون 23 بالغًا سليمًا أثناء قيلولة ما بعد الظهر، في مستشفى بريغهام والنساء في ماساتشوستس، باستخدام تقنية تصوير ثلاثية الأنماط جديدة - تجمع بين تخطيط كهربية الدماغ، والرنين المغناطيسي الوظيفي، والتصوير المقطعي.
واكتشف الباحثون أنه خلال نوم حركة العين غير السريعة (NREM)، تبقى المناطق الحسية والحركية نشطة وتستمر في استهلاك الطاقة، بينما تهدأ الشبكات العليا المسؤولة عن الذاكرة، والفكر، وأحلام اليقظة. كما يصبح تدفق الدم أكثر ديناميكية في المناطق الحسية، مما يُساعد الدماغ على البقاء مستجيبًا للإشارات الخارجية.
قال الباحث الرئيسي جينغيوان تشين، من مركز أثينولا أ. مارتينوس للتصوير الطبي الحيوي: "يساعد هذا البحث في تفسير كيفية بقاء الدماغ مستجيبًا للعالم الخارجي حتى مع تلاشي الوعي أثناء النوم".
وتدعم النتائج أيضًا النظرية القائلة بأن النوم يساعد على التخلص من المخلفات الأيضية من الدماغ. وقد ازداد تدفق السائل النخاعي أثناء النوم، مما يتوافق مع الأدلة السابقة على دور حركة العين غير السريعة في إزالة السموم من الدماغ.
ستتوسع الدراسات المستقبلية لتشمل مجموعات أكبر وأكثر تنوعًا، وتستكشف فترات نوم أطول. كما يهدف الفريق إلى تحسين قياسات الأيض للتمييز بين مراحل النوم بشكل أفضل.