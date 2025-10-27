حتى تتقلب في فراشك.. دراسة: هذه الأجزاء من الدماغ تظل "في حالة تأهب" أثناء النوم

إذا تساءلت كيف تتحرك وتتقلب في الفراش أثناء نومك، فالإجابة جاءت مع دراسة أمريكية جديدة، كشفت أن المناطق الحسية والحركية تبقى نشطة أثناء النوم وتستمر في استهلاك الطاقة، وأن هذا يحدث بينما يُعيد الدماغ تنظيم نشاطه، واستخدامه للطاقة، وتدفق الدم أثناء النوم،