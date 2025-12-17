دراسة: جراحات السمنة أكثر فاعلية 5 مرات من "أوزمبيك"

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة نيويورك، أن جراحات إنقاص الوزن، مثل تكميم المعدة وتحويل المسار، تتفوق بشكل واضح على أدوية "أوزمبيك" وعقارات سيماغلوتيد الأخرى، حيث أثبتت فعاليتها بنسبة تفوق خمسة أضعاف خلال عامين، ما يطرح تساؤلات حول فعالية العلاجات الدوائية في المدى الطويل.