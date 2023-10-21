ماذا لو لم تنجح؟.. "مؤشرات ما قبل السكري ونصائح تفاديه" يُبرزها "النمر"

نبَّه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، مشيراً إلى معدلاتها، موضحاً المطلوب فعله لتفادي الإصابة الفعلية بالسكري.
وأبان "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "انتبه: إذا كان السكر الصائم لديك بين ١٠٠ إلى ١٢٥، والتراكمي من ٥.٧ إلى ٦.٤%، فأنت في مرحلة ما قبل السكري؛ أي إنك في طريقك للإصابة بالسكري إذا استمررت على نفس نمط الحياة".
وأضاف: "المطلوب؛ حمية عن السكريات والنشويات، وإنزال الوزن، وممارسة الرياضة، وإذا لم تنجح فالعلاج بالأدوية مثل جلوكوفاج".