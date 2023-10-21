ماذا لو لم تنجح؟.. "مؤشرات ما قبل السكري ونصائح تفاديه" يُبرزها "النمر"

وأبان "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "انتبه: إذا كان السكر الصائم لديك بين ١٠٠ إلى ١٢٥، والتراكمي من ٥.٧ إلى ٦.٤%، فأنت في مرحلة ما قبل السكري؛ أي إنك في طريقك للإصابة بالسكري إذا استمررت على نفس نمط الحياة".