استشارية طب أسرة: 90 ألف وفاة سنوياً في المملكة بسبب الأمراض المزمنة

وأضافت "العنزي": الأمراض المزمنة ليست شيئاً واحداً لكنها أنواع مختلفة، والمملكة ودول الخليج ذات مستوى عالٍ في الأمراض المزمنة مقارنة بالمستوى العالمي، وأهم سبب في ذلك هو نمط الحياة غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة التوتر، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن.