استشارية طب أسرة: 90 ألف وفاة سنوياً في المملكة بسبب الأمراض المزمنة

كشفت استشارية طب الأسرة د. رحاب العنزي؛ عن أن هناك 90 ألف وفاة سنوياً في المملكة بسبب الأمراض المزمنة.
وقالت: أخطر الأمراض المزمنة، هي أمراض القلب وتصلب الشرايين، علماً بأن السكر وارتفاع الضغط وارتفاع الكوليسترول هذه تسبّب الجلطات القلبية.
وأضافت "العنزي": الأمراض المزمنة ليست شيئاً واحداً لكنها أنواع مختلفة، والمملكة ودول الخليج ذات مستوى عالٍ في الأمراض المزمنة مقارنة بالمستوى العالمي، وأهم سبب في ذلك هو نمط الحياة غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة التوتر، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن.
وأشارت إلى العوامل الوراثية التي تزيد من نسبة حدوث الأمراض المزمنة بشكلٍ عام.