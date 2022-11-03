للرجال.. احذر 9 علامات لسرطان البروستات قبل مرحلة الخطر!

يعد سرطان البروستات أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا؛ حيث ينمو العديد من أنواع سرطان البروستات ببطء، وتقتصر على غدة البروستات، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة، وفيما تنمو أنواع أخرى عدوانية، ويمكن أن تنتشر بسرعة.