"سعود الطبية": صداع قصف الرعد يتضمَّن أعراضًا مأساوية.. وهنا طريقة علاجه

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن صداع قصف الرعد هو نوع نادر من الصداع، يحدث على نحو مفاجئ، ويكون شديدًا للغاية، لدرجة لا يمكن تحمُّلها، ويسمى أيضًا بالصداع المُدمِّر، وتصل ذروته في غضون دقيقة، ويمكن أن يستمر لمدة تمتد من ساعة إلى أيام عدة.