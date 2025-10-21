دراسة: الرضاعة الطبيعية درع مناعي يحمي من سرطان الثدي

كشفت دراسة طبية حديثة، نُشرت في مجلة "نيتشر" البريطانية، أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز دفاعات الجسم ضد سرطان الثدي، خاصة الأنواع الأكثر عدوانية مثل سرطان الثدي الثلاثي السلبي.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، أكدت الدراسة أن الرضاعة الطبيعية تحفز ظهور وتكاثر خلايا مناعية وقائية متخصصة تُعرف بـ"خلايا CD8⁺ T" في أنسجة الثدي.
وقالت البروفيسورة شيرين لوي، الباحثة الرئيسية في الدراسة والعالمة السريرية في مركز بيتر ماكالوم للسرطان في ملبورن، إن هذه الخلايا التائية تُعد "إحدى أسلحتنا العلاجية الحديثة للغاية ضد السرطان". وأضافت أن فريقها لاحظ أن بعض سرطانات الثدي تحتوي على كميات كبيرة من هذه الخلايا، مما يرتبط بتحقيق نتائج علاجية أفضل للمريضات، خصوصًا في الأنواع العدوانية.
وأظهرت الدراسة، التي شملت تحليل أنسجة ثدي لأكثر من 260 امرأة، أن النساء اللواتي أنجبن لديهن مستويات أعلى من خلايا CD8⁺ T، والتي تستمر في الثدي لأكثر من 30 عامًا بعد الحمل. وفي نماذج الفئران، لوحظ انخفاض نمو الأورام لدى الأمهات المُرضعات مقارنة بالعذارى.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل لدراسات شملت أكثر من ألف مريضة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، أن النساء اللواتي أرضعن طبيعيًا تعافين بشكل أفضل. وتشير النتائج إلى أن "كل عام من الرضاعة الطبيعية يُقلل من خطر إصابة الأم بسرطان الثدي بنسبة 4% طوال حياتها"، وأن الإنجاب والرضاعة يحدثان تغييرات مناعية طويلة الأمد تسهم في الحماية.