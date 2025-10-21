دراسة: الرضاعة الطبيعية درع مناعي يحمي من سرطان الثدي

وقالت البروفيسورة شيرين لوي، الباحثة الرئيسية في الدراسة والعالمة السريرية في مركز بيتر ماكالوم للسرطان في ملبورن، إن هذه الخلايا التائية تُعد "إحدى أسلحتنا العلاجية الحديثة للغاية ضد السرطان". وأضافت أن فريقها لاحظ أن بعض سرطانات الثدي تحتوي على كميات كبيرة من هذه الخلايا، مما يرتبط بتحقيق نتائج علاجية أفضل للمريضات، خصوصًا في الأنواع العدوانية.