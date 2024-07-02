قبل وبعد الشراء.. "8 إرشادات لاستخدام آمن لقلم الأنسولين" توضحها "الغذاء والدواء"

وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن عند استخدام قلم الأنسولين، تخلص من الإبرة في المكان المناسب وضعها في حاوية صلبة يمكن قفلها، واحذر من تعريض الأنسولين لأشعة الشمس؛ لأنه يؤثر في سلامته.