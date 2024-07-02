قبل وبعد الشراء.. "8 إرشادات لاستخدام آمن لقلم الأنسولين" توضحها "الغذاء والدواء"

قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 8 إرشادات وتعليمات تساعد على الاستخدام الآمن لقلم الأنسولين، قبل وبعد الشراء.
وأوضحت الهيئة، أن قبل شراء قلم الإنسولين عليك التأكّد من أنه مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن توافر ضمان للجهاز، ووجود كتيب الإرشادات باللغة العربية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن عند استخدام قلم الأنسولين، تخلص من الإبرة في المكان المناسب وضعها في حاوية صلبة يمكن قفلها، واحذر من تعريض الأنسولين لأشعة الشمس؛ لأنه يؤثر في سلامته.
وأكّدت أهمية حفظ الأنسولين بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة؛ أي أقل من 30 درجة مئوية، والتخزين قبل الفتح في الثلاجة بين 2 - 8 درجات مئوية.
ونبّهت إلى أهمية تسجيل تاريخ الفتح؛ حيث صلاحية قلم الأنسولين بعد الفتح من7 - 28 يوماً وتعتمد على نوع قلم الأنسولين، ويمكن مراجعة النشرة الداخلية للتأكّد.