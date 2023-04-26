"الخضيري": كل ما يُنشر عن علاج السرطان بـ"بول الإبل" كذب ومتاجرة بالطب النبوي

وأكمل في معلومات نشرها اليوم: لم أقف حتى الآن على حالة تشافت من ذلك، وكل ما يقال عن مَن تشافي هو كلام كاذب واستغلال مادي، وأما حديث العرنيين (اجتوت بطونهم)؛ فلا يعني أنهم تداووا من السرطان؛ بل كان لديهم استسقاء بسبب مشكلة أخرى (قد يكون نقص مغنيسيوم وبوتاسيوم ولم يكن سرطانًا؛ لذا لا تنخدعوا ولا تصدقوا ذلك.. وما زلت أنتظر منهم إثبات تعافي حالة واحدة بتقرير طبي صادق ودراسة علمية مكتملة، ولم يستطيعوا إثبات تشافي حالة واحدة.