"النمر": الإقلاع عن التدخين يساعد على تحسن حالة المصاب بتوسع الشرايين التاجية

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن الإقلاع عن التدخين يساعد على تحسن حالة المصاب بتوسع الشرايين التاجية.
جاء ذلك في رداً على استفسار أحد المتابعين لحساب النمر على تويتر، تساءل حول إمكانية تحسن حالة المريض بتوسع الشرايين التاجية في حال ترك التدخين.
وكان النمر، قد حذّر في تغريدة سابقة من الآثار السلبية للتدخين التي من الممكن أن تسبّب جلطات قلبية قد تودي بحياة المدخنين.
وقال في حسابه على تويتر: "للتو خرجت من قسطرة عاجلة لجلطة قلب حادة، وكان المسبّب الوحيد للجلطة عند هذا الشاب هو التدخين".