مؤذٍ وينشر الإحباط.. 3 حلول لإيقاف زميلك السلبي في العمل

ثلاث فئات من السلبيين

وينقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن المحللة النفسية والأستاذة الجامعية رندا شليطا، أن "الزملاء السلبيين" والذين يسببون الإحباط لغيرهم في العمل ينتمون لعدة فئات؛ فمنهم من يعانون من هذه الآفة بسبب مشاكل "حياتية" عانوا منها، ومنهم من يتعمد أن يكون سلبيًّا بهدف إحباط الآخرين ومنعهم من التقدم، كما هناك فئة تعطي انطباعًا بالسلبية خوفًا من الحسد؛ حيث يعتقد هؤلاء أن إظهار فرحهم قد يُعرّضهم للحسد.

وبحسب "شليطا" فإن "الزملاء السلبيين" يمكن أن يتسببوا في أذى نفسي وعاطفي لغيرهم، خصوصًا لشريحة الشباب التي لا تملك خبرة التصرف في هكذا أوضاع؛ مما يجعل هذه الشريحة عُرضة للضياع ولخسارة فرص التقدم في الوظيفة.