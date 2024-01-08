تحذير طبي.. تنظيف الأسنان بعد الفطور والقيء وأكل الحلويات مضر

أكد أطباء بريطانيون أن تنظيف الأسنان في بعض الأوقات يمكن أن يكون ضارًّا بصحة الأسنان، وأشاروا إلى أهمية تجنب تنظيف الأسنان مباشرة في حالات محددة.
ونصح الأطباء بعدم تنظيف الأسنان فورًا بعد تناول الوجبة الصباحية؛ حيث يكون الفم في حالة حمضية بعد الأكل، وقد يؤدي تنظيف الأسنان في هذه الحالة إلى تآكل السن وتآكل مينا السن.
كما شدد عدد من الأطباء على ضرورة عدم تنظيف الأسنان فورًا بعد تناول الحلويات؛ حيث تقوم البكتيريا في الفم بتحويل السكر إلى حمض، وقد يؤدي تنظيف الأسنان الفوري إلى تلف السن والمينا كذلك.
وفي حالة القيء، نصح الأطباء بشطف الفم بالماء فقط؛ حيث يكون محتوى المعدة حمضيًّا جدًّا، وأوصوا بالانتظار لبعض الوقت قبل تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة.
وأوصى أطباء الأسنان البريطانيون بضرورة الانتظار لمدة لا تقل عن 60 دقيقة قبل تنظيف الأسنان في هذه الحالات.