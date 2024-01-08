تحذير طبي.. تنظيف الأسنان بعد الفطور والقيء وأكل الحلويات مضر

كما شدد عدد من الأطباء على ضرورة عدم تنظيف الأسنان فورًا بعد تناول الحلويات؛ حيث تقوم البكتيريا في الفم بتحويل السكر إلى حمض، وقد يؤدي تنظيف الأسنان الفوري إلى تلف السن والمينا كذلك.