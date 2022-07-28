علاج واعد.. الإعلان عن شفاء رابع مريض في العالم من فيروس "الإيدز"

وقالت جانا ديكر، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى مدينة الأمل، والمؤلفة الرئيسية للبحث الذي أجري على المريض، والذي وقع الإعلان عنه في مؤتمر سابق في مونتريال ولكن لم تتم مراجعته من قبل الأقران، في تصريح لها لوكالة "فرانس برس" إنه نظرا لأن المريض الأخير كان الأكبر سنا حتى الآن، فقد يكون نجاحه واعدا للمرضى الأكبر سنا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابين بالسرطان.