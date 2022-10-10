مختص: 4 أمراض تتصدر قائمة الأمراض الروماتيزمية في المجتمع السعودي

وأضاف في حديثه بمناسبة يوم التوعية بمرض التهاب المفاصل الذي يصادف الأربعاء المقبل الثاني عشر من أكتوبر 2022 : التهاب المفاصل، هو مصطلح عام يضمّ أكثر من 100 نوع من الأمراض، ومعظم أنواع التهاب المفاصل أسبابها غير معروفة، والأعراض يمكن أن تكون خفيفة لدى بعض الأشخاص وحادّة لدى أشخاص آخرين، وقد تشمل، الألم، التورّم، التصلّب، الليونة، الإحمرار ، السخونة.