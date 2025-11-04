مجمع إرادة بالرياض: التوتر اضطراب طبيعي ومؤقت ويمكن الحدّ من آثاره بأساليب بسيطة

أوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عضو تجمّع الرياض الصحي الثالث، أن التوتر قد يصيب أي شخص نتيجة الظروف التي قد يواجهها، بصفته اضطراب طبيعي ومؤقت، مع التأكيد على أهمية التعامل معه بالطرق الصحيحة.
وبين المجمع أن أفضل الطرق للتعامل مع التوتر والحد من تفاقمه تتمثل في ممارسة الأنشطة، مثل المشي أو الرياضة لتخفيف الضغط، واستخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق، وإدارة الوقت لتقليل الشعور بالإرهاق، والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة للحصول على الدعم، والتفكير الإيجابي والتركيز على الحلول بدلًا من المشكلات.
وبين أن أسباب التوتر تكمن في الضغوط اليومية مثل العمل والدراسة والمسؤوليات العائلية، وكذلك المشكلات الشخصية مثل الخلافات الاجتماعية أو الأزمات المالية، والتوقعات العالية والضغط الذاتي لتحقيق النجاح، إضافة إلى الأمراض المزمنة التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية.
وأشار مجمع إرادة بالرياض إلى أن للتوتر تأثيرات متنوعة تشمل في الجانب النفسي، القلق، والعصبية، والاكتئاب، وصعوبة التركيز، وفي الجانب الجسدي يعد ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم، وضعف المناعة من أهم التأثيرات الناجمة عن التوتر، وأن لها تأثيرات اجتماعية تتمثل في العزلة، وسرعة الانفعال، وتغيرات في السلوك.