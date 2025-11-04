مجمع إرادة بالرياض: التوتر اضطراب طبيعي ومؤقت ويمكن الحدّ من آثاره بأساليب بسيطة

وأشار مجمع إرادة بالرياض إلى أن للتوتر تأثيرات متنوعة تشمل في الجانب النفسي، القلق، والعصبية، والاكتئاب، وصعوبة التركيز، وفي الجانب الجسدي يعد ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم، وضعف المناعة من أهم التأثيرات الناجمة عن التوتر، وأن لها تأثيرات اجتماعية تتمثل في العزلة، وسرعة الانفعال، وتغيرات في السلوك.