"مختص": أدوية التهاب المفاصل لا تكفي بمفردها ويجب تعزيزها بالنوم السليم والتغذية والرياضة

واختتم "ضياء" حديثه بقوله: التهاب المفاصل مصطلح عام يشير إلى الحالات التي تؤثر في المفاصل، أو الأنسجة حول المفصل، فهناك أكثر من مائة نوع من التهابات المفاصل، ومعظمها يسبب الألم، والتصلب (التيبس) داخل المفصل المصاب وحوله، كما أن بعض أنواع التهاب المفاصل، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، تؤثر أيضًا في الجهاز المناعي، وبعض الأعضاء الداخلية للجسم، وتختلف أعراض التهاب المفاصل اعتمادًا على نوع الالتهاب، ولكنها تشمل عادة شعورًا بالألم وتيبسًا، ويختلف العلاج حسب شدة الحالة ونوعها، حيث يعد الروماتويد الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، في حين تشمل الأشكال الأخرى النقرس، والتهاب المفاصل الصدفي، والذئبة الحمراء.