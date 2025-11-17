دراسة: غسيل الأنف بالمحلول الملحي يقلّل مدة نزلات البرد ويخفّف الحاجة للأدوية بنسبة 62٪

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة "لانسيت" عام 2024، وشملت أكثر من 11 ألف مشارك، أن غسل الأنف بالمحلول الملحي حتى ست مرات يوميًا عند ظهور أول أعراض البرد، ساهم في تقصير مدة المرض بنحو يومين.