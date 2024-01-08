مستشارة أسرية: الزوجات اللاتي ليس لديهن عاملات منزليات أكثر سعادة وصحة

وأشارت إلى أن بعض الزوجات يضغطن على أزواجهن ظنًا منهن بأن الخادمة هي شيء أساسي بالمنزل، وفي الحقيقة هي كل حركة وخدمة تقدمها لك الخادمة مقابلها ضعف في مرونتك وعضلاتك، مشيرة أن هذا الحديث لا ينطبق طبعًا على السيدات العاملات المضطرات لوجود خادمة بالمنزل لتقوم بالأعمال التي لا تستطيع القيام بها الزوجة أثناء غيابها من المنزل.