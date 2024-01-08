مستشارة أسرية: الزوجات اللاتي ليس لديهن عاملات منزليات أكثر سعادة وصحة

أكدت عبير السعد، المستشارة الأسرية، المدربة المعتمدة، أن الزوجات اللاتي ليس لديهن عاملات منزليات هن أكثر سعادة وصحه نفسية من قريناتهن اللواتي لديهن خادمات.
وبينت أن المرأة حين تعمل بمنزلها تقوم بالعديد من الحركات والرياضة البسيطة التي تقوي عضلات جسمها وتعطيه من المرونة ويصبح أكثر نشاطًا، وهذا ما أثبتته الكثير من الدراسات، وأيضًا وقت القيام بأعمال المنزل ينشغل تفكيرها حتى عن الأفكار السلبية التي يسببها الفراغ، مثل المشاكل الزوجية والتدقيق في الأمور التي لا تستحق.
وقدمت السعد نصيحة للزوجات: استمتعي بأعمال المنزل، فالنساء اللاتي يقمن بأعمال المنزل بأنفسهن أكثر سعادة وصحة وأطول عمرًا، وأن العمال الذين يعملون بمهن بدوية يظهر عليهم القوة والنشاط أكثر مما يقومون بالأعمال المكتبية.
وأشارت إلى أن بعض الزوجات يضغطن على أزواجهن ظنًا منهن بأن الخادمة هي شيء أساسي بالمنزل، وفي الحقيقة هي كل حركة وخدمة تقدمها لك الخادمة مقابلها ضعف في مرونتك وعضلاتك، مشيرة أن هذا الحديث لا ينطبق طبعًا على السيدات العاملات المضطرات لوجود خادمة بالمنزل لتقوم بالأعمال التي لا تستطيع القيام بها الزوجة أثناء غيابها من المنزل.