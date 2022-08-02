خبراء ينصحون: احذروا تناول 3 أدوية في الصباح

فيمكن أن يجعلك تناول الدواء في الوقت الخطأ، تشعر بالنعاس طوال اليوم، ولهذا فإن أخذ هذا الدواء في الصباح ليس هو أفضل فكرة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بيومك، كما ينصح بعض الأطباء بعدم قيادة السيارة بعد تناول بعض الأدوية.