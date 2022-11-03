"Catwalk".. مسيرةٌ توعوية بالمدينة المنورة لحماية القطط البرية من الانقراض ودعم النمر العربي

وتقام الفعالية في المدينة المنورة، ومحافظات: (ينبع، والحناكية، والمهد، والعيص، ووادي الفرع، وبدر)، وتتيح لأفراد المجتمع بمختلف قدراتهم البدنية وفئاتهم العمرية، المشاركة في مسيرة للمشي لـ7 كيلو مترات للكبار، ومسيرة 700 متر مخصصة للصغار؛ بهدف نشر الوعي الجماعي بالمحافظة على القطط البرية ودعم النمر العربي، إضافة إلى تعزيز اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع، وتشمل بعض الأنشطة الترفيهية والتوعوية المصاحبة، وتوزيع وزراعة 7000 شتلة داخل الحديقة المركزية ومواقع الفعاليات.