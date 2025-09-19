دراسة: فيتامين (د2) الشائع قد يخفض مستويات (د3) الضروري للعظام والمناعة

وأوضحت الدكتورة إميلي براون، الباحثة الرئيسية، أن النتائج تشير إلى أن "فيتامين (د2) قد يقلل من مستويات (د3) في الجسم، وهو تأثير لم يكن معروفًا سابقًا، ما يجعل مكملات (د3) خيارًا أكثر فائدة لمعظم الأفراد".