دراسة: فيتامين (د2) الشائع قد يخفض مستويات (د3) الضروري للعظام والمناعة
كشفت دراسة بريطانية حديثة أجرتها جامعة "سري" أن مكملات فيتامين (د2)، المستخدمة على نطاق واسع لكونها أقل تكلفة وتُضاف عادة إلى الأطعمة المدعمة، قد تؤدي إلى خفض مستويات فيتامين (د3) في الجسم، وهو الفيتامين الأكثر أهمية والذي ينتجه الجسم طبيعيًّا عند التعرض لأشعة الشمس.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Nutrition Reviews"، فإن تناول مكملات (د2) قد يستهلك مخزون الجسم من (د3)، الذي يلعب دورًا أساسيًّا في دعم صحة العظام وتقوية الجهاز المناعي. ويوجد فيتامين (د3) طبيعيًّا في الأسماك الدهنية وصفار البيض، ويُعد الأكثر فعالية في رفع مستويات الفيتامين في الدم.
وأوضحت الدكتورة إميلي براون، الباحثة الرئيسية، أن النتائج تشير إلى أن "فيتامين (د2) قد يقلل من مستويات (د3) في الجسم، وهو تأثير لم يكن معروفًا سابقًا، ما يجعل مكملات (د3) خيارًا أكثر فائدة لمعظم الأفراد".
ويعاني نحو 40% من البالغين من نقص فيتامين (د) خلال فصل الشتاء، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهو ما يجعل اختيار نوع المكمل المناسب أمرًا ضروريًّا. لكن في المقابل، يحذر الأطباء من تجاوز الجرعات الموصى بها لتفادي الأضرار الصحية.
وأكد البروفيسور مارتن وارين، المشارك في الدراسة، أن "معالجة نقص فيتامين (د) باستخدام النوع الأنسب من المكملات يمثل خطوة مهمة لتعزيز الصحة العامة، لا سيما خلال الأشهر الباردة التي يقل فيها التعرض للشمس".