مخاطر قد تنتهي بالوفاة.. شاهد تفاصيل ما يحدث داخل الجسم عند الحر الشديد

ويقول تقرير على موقع "الحرة": بينما تزداد الوفيات نتيجة حرارة الطقس، يقول العلماء إن السبب في ذلك هو أن درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير سلبي على أعضاء متعددة؛ مما يضغط على القلب، ويشوه الجلد، ويسبب الجفاف السريع ويؤدي في النهاية إلى الوفاة، إذا لم يتمكن الجسم من تبريد ذاته بسرعة كافية.