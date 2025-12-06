بعد عقود من التركيز على الدماغ.. تقرير: اكتشاف ثوري يربط جودة النوم بصحة الأمعاء

عند اختلال توازن الميكروبيوم في الأمعاء، تحدث عملية "الأمعاء المتسربة"، حيث تتسرب الجزيئات الالتهابية من الأمعاء وتدخل الدم، ما يرفع هرمون التوتر الكورتيزول ويعطل إشارات النوم. ووصف التقرير هذه الآلية: "التوتر يضر بالميكروبيوم، والأمعاء المضطربة ترسل قلقاً للدماغ، والنوم السيء يزيد التوتر" - حلقة مفرغة خطيرة.