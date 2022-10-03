دراسة تكتشف "فائدة عظيمة" لحمض الفوليك

وكان هناك ما يقل قليلًا عن خمس حوادث من محاولات الانتحار وإيذاء النفس لكل 100 ألف شخص كل شهر، بالمقارنة مع معدل يزيد على 10 لكل 100 ألف شخص خلال الأشهر التي لم يكن فيها هؤلاء يستخدمون حمض الفوليك.