"الصحي السعودي" يُحذّر من علامات الجفاف في الشتاء لدى الكبار والصغار.. تعرّف عليها

أطلق المجلس الصحي السعودي تنبيهًا صحيًا مهمًا حول علامات الجفاف التي قد تصيب الكبار والصغار خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أهمية الانتباه للأعراض الظاهرة ومتابعة الحالة الصحية لتفادي المضاعفات.



وأوضح المجلس أن من أبرز علامات الجفاف الشعور المستمر بالعطش، وجفاف الفم والشفاه والعينين، إضافة إلى الشعور بالتعب العام والدوخة أو الدوار. كما أشار إلى أن التبول أقل من أربع مرات في اليوم يُعد من المؤشرات الخطرة، خاصة إذا كان البول ذو لون أصفر داكن ورائحة قوية.



ودعا المجلس إلى ضرورة الاهتمام بترطيب الجسم في فصل الشتاء، رغم برودة الأجواء التي قد تخدع البعض بشأن حاجتهم للماء، مشددًا على أهمية شرب السوائل بانتظام، خصوصًا لدى كبار السن والأطفال، الذين يُعدّون الفئة الأكثر عرضة للجفاف.