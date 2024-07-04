7 أضرار للاتصال غير المحدود بالأجهزة الإلكترونية.. تحذيرات ونصائح "صحة الشرقية"

حذرت صحة الشرقية من أضرار الاتصال الدائم وغير المحدود بالأجهزة الإلكترونية، مشددة على أن تحديد وقت في نهاية الأسبوع وقطع الاتصال بها مؤقتا يحافظ على الصحة بشكل عام.