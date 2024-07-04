7 أضرار للاتصال غير المحدود بالأجهزة الإلكترونية.. تحذيرات ونصائح "صحة الشرقية"

حذرت صحة الشرقية من أضرار الاتصال الدائم وغير المحدود بالأجهزة الإلكترونية، مشددة على أن تحديد وقت في نهاية الأسبوع وقطع الاتصال بها مؤقتا يحافظ على الصحة بشكل عام.
وعددت الصحة أضرار التواصل المستمر بالأجهزة الإلكترونية المتمثلة في "آلام الظهر والرقبة وإجهاد الكتف، والقلق، والصداع، وإجهاد العين، واضطرابات النوم، والتوتر".
ونبهت لأن الاتصال المحدود بالأجهزة الإلكترونية يضمن الحصول على إيجابياتها دون سلبياتها.
وفي السياق دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى تجنُّب الجلوس أمام شاشات التلفاز والأجهزة اللوحية الإلكترونية فترات طويلة، خاصة مع الإجازة وأوقات الفراغ.