مختص يحذر مرضى "الذئبة الحمراء" من استقاء أي معلومات للمرض والعلاج دون مراجعة الطبيب

وأضاف: "تشتق كلمة ذئبة من كلمة ذئب، وهي تشير إلى طفح جلدي مميز بالوجه على شكل الفراشة، وهو ما يشبه العلامات البيضاء الموجودة على وجه الذئب، وهي غير معدية وتكثر نسبة الإصابة بهذا المرض في السيدات، اللاتي أعمارهن بين 15-35 سنة، إلا أنه يمكن أن يظهر عند أي عمر، كما يصيب النساء بنحو 9 أضعاف إصابته للرجال أو أكثر، كما هو في بعض دول إفريقيا مثل مصر بنحو 13 :1".