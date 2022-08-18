تجنب "غزو سرطان البروستاتا".. هنا مؤشر إضافي لتعقب الخطر!

وتقول الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة إكستر ونشرت في المجلة البريطانية للسرطان، إنه يمكن تعقب حالات 160 ألفا من الرجال بسرعة، فيما يمكن أيضا تلافي الإحالة في حالات 320 ألفا آخرين، في حال اعتبار المخاطر الجينية عاملا مؤديا للإصابة.