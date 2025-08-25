"مجمع إرادة الرياض": التبرّع بالدم يقلل التوتر والقلق ويرفع هرمونات السعادة

وأوضح المجمع أن فوائد التبرع بالدم النفسية تشمل رفع مستوى السعادة، إذ تشير الدراسات إلى أن القيام بأعمال الخير، مثل التبرع بالدم، يحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والأوكسيتوسين، وتشمل أيضًا تقليل التوتر والقلق، حيث يعزز التبرع بشكل دوري الإحساس بالسيطرة على النفس والقدرة على العطاء، مما يقلل من مشاعر القلق أو الضغوط النفسية.