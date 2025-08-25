"مجمع إرادة الرياض": التبرّع بالدم يقلل التوتر والقلق ويرفع هرمونات السعادة

أكد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عضو تجمع الرياض الصحي الثالث أن التبرع بالدم علاوة على فوائده الجسدية الواضحة ودوره في إنقاذ حياة الآخرين، إلا أن له فوائد نفسية وعاطفية كبيرة تعود على المتبرع نفسه.
وأوضح المجمع أن فوائد التبرع بالدم النفسية تشمل رفع مستوى السعادة، إذ تشير الدراسات إلى أن القيام بأعمال الخير، مثل التبرع بالدم، يحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والأوكسيتوسين، وتشمل أيضًا تقليل التوتر والقلق، حيث يعزز التبرع بشكل دوري الإحساس بالسيطرة على النفس والقدرة على العطاء، مما يقلل من مشاعر القلق أو الضغوط النفسية.
كما أنه يعزز الشعور بالإنجاز والرضا نتيجة المساهمة بشكل مباشر في إنقاذ حياة الآخرين، إضافة لتعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي حيث يربط التبرع بالدم الفرد بمجتمعه ويقوي الشعور بالتكافل والتعاون، مما ينعكس إيجابًا على صحته النفسية، وتشمل فوائد التبرع بالدم النفسية، دعم تقدير الذات لأن الشخص المتبرع يشعر بقيمة نفسه وبأنه عنصر فاعل وإيجابي في المجتمع.