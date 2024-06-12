خاصة بين الفتيات ومتوسطات العمر.. دراسة تكشف تأثير "التوتر والاكتئاب" على قلوب النساء

ويشير الخبراء إلى أن الدعم الاجتماعي له فائدة أقوى لصحة القلب بالنسبة للنساء، مقارنة بالرجال؛ إذ إن تواصل المرأة مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء يمكن أن يعينها على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.