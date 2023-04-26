متى يمكن البدء بتناول السكر للأطفال؟.. خبراء يحددون العمر بدقة

أما الأطفال الذين تجاوزوا عمر السنتين، فيمكنهم أن يتناولوا السكر المضاف، لكن شريطة أن يمثل أقل من 10 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي تدخل إلى أجسامهم في اليوم الواحد.