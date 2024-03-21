انتبه من الزيت الساخن المتطاير.. "حماية عينيك" في نصائح لمستشفى مختص

وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المطبخ من الأماكن التي قد تتعرض فيها العين لمخاطر محتملة مثل "حروق الزيت أثناء القلي، وتطاير الزيت الساخن إلى العين، والذي قد ينتج عنه حروق في القرنية".