انتبه من الزيت الساخن المتطاير.. "حماية عينيك" في نصائح لمستشفى مختص

دعا مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى أهمية الانتباه على العيون أثناء الطبخ وخصوصاً القلي بالزيت خشية من من الزيت الساخن المتطاير.
وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المطبخ من الأماكن التي قد تتعرض فيها العين لمخاطر محتملة مثل "حروق الزيت أثناء القلي، وتطاير الزيت الساخن إلى العين، والذي قد ينتج عنه حروق في القرنية".
وأضافت: "من الضروري استخدام نظارات الحماية أو عدم الاقتراب كثيرًا من وعاء الزيت عند القلي، كما يجب عدم السماح للأطفال بأن يكونوا داخل المطبخ أثناء القلي".
وتابعت: "في حالة تعرض العين لتطاير الزيت، فإنه يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء الجاري على الفور لإزالة بقايا الزيت، ويمكن استخدام القطرات المرطبة لتهدئة العين".
وأكد المستشفى أهمية زيارة أقرب طبيب عيون في حال وجود أعراض مستمرة مثل ألم شديد، أو احمرار أو نقص في الرؤية.