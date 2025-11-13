"مفارقة القهوة".. دراسة تكشف أغرب علاقة بين المشروب السحري والاكتئاب

"مفارقة القهوة".. الوقاية مقابل خفض فعالية العلاج

وصف الخبراء هذه الظاهرة بـ "مفارقة القهوة"، حيث تُظهر الأبحاث السابقة أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن جرعة مفاجئة من الكافيين قبل جلسة علاج بالكيتامين أو الصدمات الكهربائية قد تُضعف نتائج العلاج.