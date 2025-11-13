"مفارقة القهوة".. دراسة تكشف أغرب علاقة بين المشروب السحري والاكتئاب

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الكافيين قد يُقلل بشكل كبير من فعالية بعض العلاجات المستخدمة لمكافحة الاكتئاب، مثل الكيتامين والعلاج بالصدمات الكهربائية، رغم أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، بحسب دراسات سابقة.
ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة " Brain Medicine"، فإن هذه العلاجات تعتمد على زيادة إفراز مادة الأدينوزين في الدماغ، التي تُهدئ نشاط الخلايا العصبية وتساعد على استقرار الحالة المزاجية خلال الجلسات العلاجية.
وأوضح الباحثون أن الكافيين يحجب مستقبلات الأدينوزين في الدماغ — وهي نفس المستقبلات التي يعتمد عليها العلاج لتحقيق تأثيره المطلوب. ونتيجة لذلك، قد يُفقد فنجان قهوة واحد فعالية الجلسة العلاجية جزئيًا.
"مفارقة القهوة".. الوقاية مقابل خفض فعالية العلاج
وصف الخبراء هذه الظاهرة بـ "مفارقة القهوة"، حيث تُظهر الأبحاث السابقة أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن جرعة مفاجئة من الكافيين قبل جلسة علاج بالكيتامين أو الصدمات الكهربائية قد تُضعف نتائج العلاج.
ويخطط الفريق البحثي لإجراء تجارب سريرية إضافية لتحديد مدى تأثير عادة شرب القهوة على نتائج علاج الاكتئاب، وللتحقق مما إذا كان الامتناع المؤقت عن الكافيين قبل الجلسات يُعزز فعالية العلاج.
وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن فهم العلاقة بين الكافيين والأدينوزين قد يُفتح آفاقًا جديدة لتطوير علاجات أدق وأكثر أمانًا للاكتئاب.