"نكهة وخصائص وفوائد".. مقارنة كاشفة للتباين بين الزنجبيل الطازج والجاف

يُعتبر الزنجبيل جزءًا لا يتجزأ من المطبخ العالمي والطب التقليدي لقرون عدة، سواء تم استخدامه لنكهته القوية، أو مذاقه في الطهي، أو لخصائصه الطبية.

وهناك نوعان أساسيان من الزنجبيل، هما الجاف والطازج، ويقدمان سمات مميزة عندما يتعلق الأمر بالاستخدام والتغذية والفوائد الصحية، كما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.