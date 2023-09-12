منها تهدئة اضطرابات المعدة وتخفيف نسبة السكر.. فوائد صحية خارقة للزنجبيل

1. تهدئة اضطراب المعدة يُعتقد أن المركبات الكيميائية الموجودة في الزنجبيل تخفف آلام المعدة، وتساعد على الهضم. وقد توصلت الأبحاث الحديثة إلى أدلة على أنه يمكن أن يكون مفيدًا كعلاج لتخفيف غثيان الصباح أثناء الحمل، وأظهرت الدراسات أنه وسيلة آمنة وربما فعالة للمساعدة في تقليل الغثيان.