إلى أي حد تخفّف الآلام المزمنة مضادات الاكتئاب؟

خلصت مراجعة كبيرة حول حجم تأثير مضادات الاكتئاب، إلى أن مَن يعانون من الآلام المزمنة، تقدّم لهم تلك الأدوية دون وجود أدلّة علمية كافية على فعاليتها.
وتوصّلت الدراسات التي أجريت على نحو 30000 مريض، إلى وجود دليل "معتدل" على تأثير عقار واحد فقط، هو دولوكستين، في تسكين الآلام لفترة قصيرة.
وتبيّن وجود نقص "صادم" في البيانات الطويلة المدى، على الرغم من أن الحبوب تُوصَف طبيًّا لعدة أشهر.
وينصح الأطباء المرضى بالاستمرار في تناول الأدوية إذا كانت فعالة.
ويقول خبراء: إنه على المرضى ألّا يتوقّفوا فجأة عن تناول الأقراص قبل استشارة الطبيب.