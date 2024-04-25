"حتى القليل منه ضار".. دراسة: أضرار خطيرة لمُحَلٍّ صناعي بالحلويات والمشروبات الغازية

وكان قد جرى استخدام "نيوتام" عام 2002 كبديل لمُحلي "أسبارتام" في العديد من الدول؛ بسبب المخاوف التي أثيرت بشأن الأخير، علمًا بأنه يُباع تحت أسماء تجارية مختلفة، ويعد أحلى بأكثر من 200 ضعف من السكر العادي، لكن بسعرات حرارية أقل بكثير، وفقًا للوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية.