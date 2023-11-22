مختصون يحذّرون من الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية دون وصفات طبية

من جانبه أكد مساعد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور "عبدالإله العصيمي" أن المضادات الحيوية تعتبر من الأدوية الوصفية، والتي يمكن تناولها عند الحاجة عن طريق وصفة طبية محددة وبرأي طبي.