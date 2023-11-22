مختصون يحذّرون من الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية دون وصفات طبية

شدد مختصون على أهمية اتباع التعليمات الطبية في تناول المضادات الحيوية، وأن تكون بحسب الرأي الطبي دائمًا؛ خاصة مع الانتشار الكبير للاستعمالات الخاطئة للمضادات أثناء فصل الشتاء.
وأكد المدير التنفيذي بالنيابة لمجمع إرادة بالرياض "عبدالله اليامي"، خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي للمضادات الحيوية، على حرص المجمع على تفعيل جميع الأيام العالمية الصحية، وتقديم المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية.
ولفت "اليامي"، إلى أهمية نشر التوعية الصحية حول المضادات الحيوية ومخاطر استخدامها دون وصفة طبية.
من جانبه أكد مساعد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور "عبدالإله العصيمي" أن المضادات الحيوية تعتبر من الأدوية الوصفية، والتي يمكن تناولها عند الحاجة عن طريق وصفة طبية محددة وبرأي طبي.
وحذّر العصيمي من بعض الممارسات الخاطئة عند البعض؛ ومنها استخدام الأدوية الموصوفة لمرضى آخرين؛ بما يعرّض صحة المريض للمخاطر.