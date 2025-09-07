هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟

عند شرب القهوة على معدة فارغة، يُمتص الكافيين بسرعة أكبر، ما قد يزيد الشعور بالقلق أو التوتر. أما شربها مع الطعام فيبطئ الامتصاص ويخفف الآثار الجانبية. الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى القلق، تسارع ضربات القلب، الأرق، الصداع، ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات هضمية.