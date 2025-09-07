هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟

تُعد القهوة من أكثر المشروبات شيوعًا حول العالم، وتمنح فوائد صحية مثل زيادة التركيز، تحسين الأداء البدني، وتعزيز وظائف الدماغ. ورغم أن كثيرًا من الأشخاص يمكنهم شربها على معدة فارغة دون مشاكل، إلا أن آخرين قد يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي وأعراض أخرى.
القهوة مشروب حمضي، وقد يحفّز شربها على معدة فارغة إفراز المزيد من الحمض المعدي. هذا قد يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والشعور بالحرقة أو الحموضة. كما أن الكافيين قد يرخّي العضلة العاصرة السفلية للمريء، ما يسمح بارتجاع الحمض وحدوث الإحساس بالحرقة في الصدر.
الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع الحموضة أو ارتجاع المريء أو القولون العصبي قد يحتاجون لتوخي الحذر، رغم عدم وجود أبحاث قاطعة تثبت أن القهوة على معدة فارغة تزيد من خطر هذه الحالات. تناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة قد يساعد في تقليل إفراز الحمض.
عند شرب القهوة على معدة فارغة، يُمتص الكافيين بسرعة أكبر، ما قد يزيد الشعور بالقلق أو التوتر. أما شربها مع الطعام فيبطئ الامتصاص ويخفف الآثار الجانبية. الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى القلق، تسارع ضربات القلب، الأرق، الصداع، ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات هضمية.
قد يسبب شرب القهوة على معدة فارغة بعض الأعراض مثل الانتفاخ، التقلصات، الغثيان، الحموضة أو الإسهال.
يمكن أن يؤثر الكافيين على هرمون الكورتيزول المسؤول عن تنظيم الأيض وضغط الدم. ارتفاعه بشكل مفرط قد يرتبط بالقلق، اضطرابات النوم، هشاشة العظام، وأمراض القلب.