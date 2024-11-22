تناولها بالهناء والشفاء.. فاكهة لذيذة و"خارقة" في عالم التغذية

هل تساءلت يومًا عن الفاكهة التي تتصدر القائمة باعتبارها "الأكثر صحة"، قد يتبادر إلى ذهنك البرتقال، بسبب احتوائه على فيتامين سي، أو ربما الرمان بفوائده المضادة للأكسدة والالتهابات.