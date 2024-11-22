تناولها بالهناء والشفاء.. فاكهة لذيذة و"خارقة" في عالم التغذية

هل تساءلت يومًا عن الفاكهة التي تتصدر القائمة باعتبارها "الأكثر صحة"، قد يتبادر إلى ذهنك البرتقال، بسبب احتوائه على فيتامين سي، أو ربما الرمان بفوائده المضادة للأكسدة والالتهابات.
ومع ذلك، ففي قائمة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، هناك فاكهة أقل شهرة حصلت على لقب "أكثر الأطعمة المغذية في العالم"، حيث حصلت على درجة غذائية رائعة بلغت 96 من 100.
الفاكهة الأعلى تصنيفًا ولا يتفوق عليها سوى اللوز الذي حصل على 97 نقطة، حسب "سكاي نيوز عربية".
تشتهر بأنها غنية بالسكر وفيتامينات "إيه" و"سي" و"ب 1" و"ب 2" والبوتاسيوم.
يشار إليها غالبًا باسم "تفاحة الكاسترد" بسبب قوامها الكريمي.
من الخارج، تبدو وكأنها فاكهة خضراء مخروطية الشكل ذات سطح خارجي خشن، ولكن من الداخل، تخفي طعمًا كريميًا حلوًا.
مليئة بمضادات الأكسدة وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، مما يشير إلى أنها قد تكون داعمة للمناعة وتسهم في تقليل الالتهابات وتعزز صحة العينين والقلب.
مفيدة جدًا للهضم والحفاظ على صحة الأمعاء.
تحتوي على مركبات الفلافونويد ذات الخصائص المضادة للسرطان.