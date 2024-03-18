حروق ومطبخ وكرسي.. 5 نصائح من "طبية جامعة سعود" لسلامتك في رمضان

قدّمت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ممثلة في وحدة التثقيف الصحي، مجموعة من النصائح لتحقيق السلامة في رمضان.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "في حال الحروق ضع المنطقة المصابة تحت الماء الفاتر لمدة لا تقل عن 10 دقائق، واستعمال الكريمات المخصّصة للحروق".
وأضافت: "الحرص على عدم دخول الأطفال للمطبخ وقت تجهيز الإفطار لتجنب الحروق والإصابات"، "الحرص على مضغ الطعام جيداً لتجنب عسر الهضم".
وتابعت: "استخدام كرسي ملائم لكبار السن وقت الصلاة لتجنب السقوط"، و"عدم ممارسة الرياضة الشديدة تحت أشعة الشمس".