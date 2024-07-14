دراسة: أدوية لعلاج السكري تقلّل من خطر الإصابة بالسرطان

وقال مؤلف الدراسة الرئيس "رونغ شو" في رسالة بالبريد الإلكتروني، لوكالة "فرانس برس": "من المعروف أن السمنة مرتبطة بما لا يقلّ عن 13 نوعًا من السرطان. وتقدم دراستنا دليلًا على أن أدوية ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 "GLP-1" تبشر بالخير في كسر الارتباط بين السمنة والسرطان".