"التصلب العصيدي".. ماهيته ومضاعفاته والوقاية منه في توضيح لـ"سعود الطبية"

وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التصلب العصيدي نوع محدد من أنواع تكلس الشرايين يصف حالة من تراكم الطبقات أو اللويحات الدهنية داخل الشرايين وعلى جدرانها، نتيجة لذلك يضعف تدفق الدم عبرها وقد تنفجر هذه اللويحات الدهنية وتتمزق فتتشكل نتيجة لذلك جلطة أو كثرة دموية.