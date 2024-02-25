"التصلب العصيدي".. ماهيته ومضاعفاته والوقاية منه في توضيح لـ"سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ماهية التصلب العصيدي ومضاعفاته، وطرق الوقاية منه.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التصلب العصيدي نوع محدد من أنواع تكلس الشرايين يصف حالة من تراكم الطبقات أو اللويحات الدهنية داخل الشرايين وعلى جدرانها، نتيجة لذلك يضعف تدفق الدم عبرها وقد تنفجر هذه اللويحات الدهنية وتتمزق فتتشكل نتيجة لذلك جلطة أو كثرة دموية.
وعن المضاعفات التي قد تنشأ جراء الإصابة بالتصلب العصيدي وتتعلق بمواضع الشرايين المسدودة؛ أشارت إلى "اعتلال الشرايين التاجية، واعتلال الشرايين المحيطية، واعتلال الشرايين السباتية".
وللوقاية من التصلب العصيدي، أكدت "سعود الطبية" ضرورة "التوقف عن التدخين، وتناول الأطعمة الصحية، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن سليم".